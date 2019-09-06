На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщил он.

Горелых отметил, что по итогам служебной проверки из системы МВД уволили трех непосредственных руководителей обвиняемых сотрудников. Также трех человек перевели на нижестоящие должности, восемь офицеров получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Горелых пояснил, что после такого наказание следует увольнение.

Кроме того, строго наказаны три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области.

Самих подозреваемых уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Если их вину докажут в суде, бывшие полицейские получат уголовные наказания.

По версии следствия, в ночь на 18 августа на улице Чайковского в Екатеринбурге сотрудники полиции под угрозами изнасиловали девушку 1997 года рождения в служебном автомобиле.

Двоих обвиняемых поместили в СИЗО до 19 октября, еще один отправлен под домашний арест.