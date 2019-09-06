Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T14:50Z
https://ria.ru/20190906/1558391305.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

13:49 06.09.2019 (обновлено: 14:50 06.09.2019)
12805
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщил он.
Горелых отметил, что по итогам служебной проверки из системы МВД уволили трех непосредственных руководителей обвиняемых сотрудников. Также трех человек перевели на нижестоящие должности, восемь офицеров получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Горелых пояснил, что после такого наказание следует увольнение.
Кроме того, строго наказаны три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области.
Самих подозреваемых уволили со службы за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Если их вину докажут в суде, бывшие полицейские получат уголовные наказания.
По версии следствия, в ночь на 18 августа на улице Чайковского в Екатеринбурге сотрудники полиции под угрозами изнасиловали девушку 1997 года рождения в служебном автомобиле.
Двоих обвиняемых поместили в СИЗО до 19 октября, еще один отправлен под домашний арест.
Для выяснения всех обстоятельств в регион направили сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России.
Полиция
28 августа, 13:45РИА Новости
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
60374107
Обсудить 5
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Магазин Пятерочка
"Пятерочка" может прекратить работу с фирмой, чей сотрудник избил человека
РИА
Новости
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК займется делом матери из Приамурья, которая "воспитывала" дочь кулаками
Лента
новостей
Иконки социальных сетей на экране смартфона
На Ямале подросток под видом девушки выманил сто тысяч рублей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Памфилова прокомментировала ночное нападение грабителя
Актер Джонни Депп
Джонни Депп рассказал, почему ему интересно играть злодеев
Найденная в Вологодской области девочка
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Конфликт администратора и покупателя в магазине Пятерочка в Москве
В Москве сотрудник "Пятерочки" пробил мужчине череп из-за украденной водки
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния