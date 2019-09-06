В Кузбассе экс-преподавателя осудили за хищение трех миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 6 сен - РИА Новости. Бывшая преподавательница одного из вузов Кузбасса получила 2,5 года колонии за хищение у коллег более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что Ленинский районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 46-летней местной жительницы. Она обвинялась в совершении восьми преступлений по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Сообщается, что следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что в течение полутора лет преподавательница вуза в областном центре вводила в заблуждение своих коллег и похищала у них крупные суммы денежных средств.

"Мошенница рассказывала потерпевшим, что помимо преподавательской деятельности занимается бизнесом, для развития которого ей нужны дополнительные финансы. Она просила коллег одолжить ей деньги, за использование которых обещала ежемесячно выплачивать проценты. Получив наличные, она писала расписки, обещая в срок вернуть займы. Однако сделать этого не имела возможности в связи с большим количеством кредитных обязательств. В общей сложности у восьми сотрудников высшего учебного заведения она похитила более трех миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе следствия мошенница не признала свою вину, однако следствием были собраны доказательства, свидетельствующие о том, что она целенаправленно вводила потерпевших в заблуждение и похищала их деньги.