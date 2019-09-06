Глава Sony заявил, что для Человека-паука "закрыта дверь" в Marvel

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Sony Pictures Тони Винчикерра рассказал изданию Variety, что в настоящий момент для Человека-паука "закрыта дверь" в киновселенную Marvel.
По его словам, между Sony и Marvel нет "неприязни", но компании не смогли договориться об условиях финансирования фильмов о супергерое.
"Мы проделали большую работу с Файги (Кевин Файги глава компании Marvel - Прим. ред.) над картинами про Человека-Паука. Мы пытались найти способ решить этот конфликт… Сотрудники Marvel невероятные люди, мы их уважаем, но с другой стороны, и у нас тоже есть талантливые ребята. Кевин не один делал свою работу", - отметил Винчикерра.
Сейчас Sony Pictures готовит второй фильм "Веном", а также занимается телесериалом по вселенной Человека-паука. Глава компании выразил уверенность в том, что персонаж отлично будет себя чувствовать вне Marvel.
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