Глава Sony заявил, что для Человека-паука "закрыта дверь" в Marvel

"Мы проделали большую работу с Файги (Кевин Файги глава компании Marvel - Прим. ред.) над картинами про Человека-Паука. Мы пытались найти способ решить этот конфликт… Сотрудники Marvel невероятные люди, мы их уважаем, но с другой стороны, и у нас тоже есть талантливые ребята. Кевин не один делал свою работу", - отметил Винчикерра.