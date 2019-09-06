В югорском поселке завершили реконструкцию дороги, о которой просили жители

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Реконструкция дороги, с просьбой о которой обращались к властям местные жители, завершилась в поселке Белый Яр (ХМАО), сообщает управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района.

Работы по реконструкции важной для поселка дороги по улицам Некрасова, Есенина и Кушникова ведутся в рамках окружной адресной программы. Первый этап завершился в 2002 году, второй этап - 6 лет назад, после чего начался очередной этап. Власти поселения подчеркивают, что рядом с указанным участком находится детский сад, а сама дорога имеет большое число пешеходных переходов, на необходимость ремонта которых обращали внимание администрации местные жители.

Новая дорога, пояснили в муниципалитете, оборудована безопасными ограждениями и обновленными пешеходными переходами. Кроме того, благоустроено прилегающее пространство - пешеходные дорожки с тактильной плиткой и газонами.

Как отметила глава поселения Белый Яр Елена Никифорова, этот этап - не последний, поскольку остается еще ряд важных для поселения участков, нуждающихся в реконструкции.

© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Открытие дороги после реконструкции в поселке Белый Яр (ХМАО) © Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Открытие дороги после реконструкции в поселке Белый Яр (ХМАО)

"Окончательное завершение всех работ планируется к 2023 году. Работы, которые в настоящее время завершаются, начались еще в 2017 году, и без активной позиции главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который постоянно поднимал вопрос о реконструкции дорог в поселениях муниципалитета на окружном уровне, с этими задачами справиться было бы невозможно", - приводятся в сообщении слова Никифоровой.