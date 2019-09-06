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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В югорском поселке завершили реконструкцию дороги, о которой просили жители

13:26 06.09.2019 (обновлено: 13:43 06.09.2019)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаДорога в поселке Белый Яр (ХМАО)
Дорога в поселке Белый Яр (ХМАО)
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Реконструкция дороги, с просьбой о которой обращались к властям местные жители, завершилась в поселке Белый Яр (ХМАО), сообщает управление общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района.
Работы по реконструкции важной для поселка дороги по улицам Некрасова, Есенина и Кушникова ведутся в рамках окружной адресной программы. Первый этап завершился в 2002 году, второй этап - 6 лет назад, после чего начался очередной этап. Власти поселения подчеркивают, что рядом с указанным участком находится детский сад, а сама дорога имеет большое число пешеходных переходов, на необходимость ремонта которых обращали внимание администрации местные жители.
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Новая дорога, пояснили в муниципалитете, оборудована безопасными ограждениями и обновленными пешеходными переходами. Кроме того, благоустроено прилегающее пространство - пешеходные дорожки с тактильной плиткой и газонами.
Как отметила глава поселения Белый Яр Елена Никифорова, этот этап - не последний, поскольку остается еще ряд важных для поселения участков, нуждающихся в реконструкции.
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаОткрытие дороги после реконструкции в поселке Белый Яр (ХМАО)
Открытие дороги после реконструкции в поселке Белый Яр (ХМАО)
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Открытие дороги после реконструкции в поселке Белый Яр (ХМАО)
"Окончательное завершение всех работ планируется к 2023 году. Работы, которые в настоящее время завершаются, начались еще в 2017 году, и без активной позиции главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который постоянно поднимал вопрос о реконструкции дорог в поселениях муниципалитета на окружном уровне, с этими задачами справиться было бы невозможно", - приводятся в сообщении слова Никифоровой.
Ранее Трубецкой анонсировал появление дороги в микрорайоне, где планируется возвести 250 тысяч квадратных метров жилья, подчеркнули в администрации района. Общая стоимость работ составит 420 миллионов рублей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-МансийскОбщество
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