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РИА Новости

Эксперт рассказала, от чего зависит освобождение россиян в третьих странах

13:23 06.09.2019
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Освобождение российских граждан после задержания за рубежом зависит от политической воли страны, на территории которой он находится, юридические механизмы не могут гарантировать решение таких вопросов, заявила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.
В четверг стало известно о задержании в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
"Не могу сказать, что какой-то конкретный договор существенно изменит ситуацию, просто потому что не в договорах в данном случае дело. То, что касается консульских отношений, то они регулируются консульской конвенцией 1963 года, она работает. Это обеспечение консульской помощи, но это не означает освобождения человека в случае неправомерного задержания, потому что все равно он находится под юрисдикцией другой страны и, соответственно, это фактически полная зависимость от суверенитета того государства, на территории которого он находится", - отметила эксперт.
По ее словам, "естественно, все будет зависеть от политической воли властей данного государства, и ни один юридический механизм никогда не будет гарантировать стопроцентное решение политических вопросов и задач". "Именно поэтому бывает, что нет никаких формальных препятствий для экстрадиции - есть двусторонний договор, страны являются участниками многосторонних конвенций, и все равно результат не тот, который хотелось бы получить", - сказала эксперт.
Как отметила Сазонова, "то, что были заключены соглашения с итальянской фирмой на консультационные услуги – это, естественно, абсолютно нормальная международная практика, потому что все между собой как-то взаимодействуют, общаются". "Очевидно, что это очередное политическое дело, были также похожие прецеденты, но происходящие на территории США с российскими гражданами, то есть дело Марии Бутиной и Виктора Бута", - сказала она.
Мария Бутина
2 сентября, 11:05Сказано в эфире
Политический аналитик о ситуации с Бутиной: США превращают людей в жертвуРоссийские дипломаты рассказали о состоянии Марии Бутиной в американской тюрьме. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, ситуация с приговором россиянке с самого начала выглядела диковато.
Эксперт добавила, что российское консульство имеет давний опыт работы с такими ситуациями. "Задача российского консульства – обеспечить доступ задержанного к медицинской помощи, чтобы его нормально кормили, чтобы не применяли какие-то травматичные методы воздействия и так далее", - подчеркнула она.
"Но реальность забрать человека из-под чужой юрисдикции, естественно, остается очень призрачной, потому что сейчас Коршунов находится на территории Италии, и Италия, очевидно, в ближайшие месяцы получит два конкурирующих запроса на экстрадицию – российский запрос и американский. Посмотрим, что выберет итальянская власть", - сказала Сазонова.
Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.
Мария Бутина
26 апреля, 19:10Радио
"Абсолютно ангажированное решение". Политолог о приговоре Бутиной в США Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. В эфире радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал решение суда.
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