Глава Югры рассказала членам СПЧ о поддержке молодых семей с ипотекой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассказала о мерах поддержки молодых семей с ипотекой в регионе, а также озвучила тему возрастных ограничений для данной категории, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее члены СПЧ посетили автономный округ, в том числе оценили реализацию жилищных программ в регионе. Итоги этого рабочего визита правозащитники подвели в Москве в ходе встречи с губернатором Югры.

В частности, дискуссию вызвал вопрос, касающийся поддержки молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту. Речь о семьях, где супруги при достижении 36 лет исключаются из списков участников жилищных программ в качестве молодых семей. Тем не менее правительство Югры прилагает все возможные в рамках федерального законодательства усилия и оказывает меры поддержки, подчеркнули в департаменте.

"Так, в 2019 году предоставлена единовременная денежная выплата в счет погашения ипотечных кредитов молодым семьям из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей. Выплаты получили 1570 семей данной категории. На эти цели из окружного бюджета выделено более 2 миллиардов рублей", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным региональных властей, два вида субсидий правительство Югры направило на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе многодетным семьям, а также воспитывающим детей-инвалидов и неполным семьям. В целом же, по оценкам, поддержку за счет бюджета Югры в этом году получат более 5 тысяч молодых семей.

Глава СПЧ Михаил Федотов признал, что вопрос, связанный с возрастным цензом указанной категории граждан, упирается в федеральное законодательство. "С этими проблемами мы сталкиваемся достаточно часто. Нам ничто не мешает объединить наши усилия в том, чтобы предложить федеральному законодателю подумать над изменением конструкции законодательства в сфере поддержки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу, искать решения", - приводятся в сообщении слова Федотова.