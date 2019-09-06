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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Глава Югры рассказала членам СПЧ о поддержке молодых семей с ипотекой

13:22 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассказала о мерах поддержки молодых семей с ипотекой в регионе, а также озвучила тему возрастных ограничений для данной категории, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Ранее члены СПЧ посетили автономный округ, в том числе оценили реализацию жилищных программ в регионе. Итоги этого рабочего визита правозащитники подвели в Москве в ходе встречи с губернатором Югры.
В частности, дискуссию вызвал вопрос, касающийся поддержки молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту. Речь о семьях, где супруги при достижении 36 лет исключаются из списков участников жилищных программ в качестве молодых семей. Тем не менее правительство Югры прилагает все возможные в рамках федерального законодательства усилия и оказывает меры поддержки, подчеркнули в департаменте.
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"Так, в 2019 году предоставлена единовременная денежная выплата в счет погашения ипотечных кредитов молодым семьям из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей. Выплаты получили 1570 семей данной категории. На эти цели из окружного бюджета выделено более 2 миллиардов рублей", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным региональных властей, два вида субсидий правительство Югры направило на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе многодетным семьям, а также воспитывающим детей-инвалидов и неполным семьям. В целом же, по оценкам, поддержку за счет бюджета Югры в этом году получат более 5 тысяч молодых семей.
Глава СПЧ Михаил Федотов признал, что вопрос, связанный с возрастным цензом указанной категории граждан, упирается в федеральное законодательство. "С этими проблемами мы сталкиваемся достаточно часто. Нам ничто не мешает объединить наши усилия в том, чтобы предложить федеральному законодателю подумать над изменением конструкции законодательства в сфере поддержки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу, искать решения", - приводятся в сообщении слова Федотова.
В конце июля сообщалось, что власти Югры дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей на субсидии молодым семьям, участвующим в жилищной программе и подавшим заявления на получение поддержки после 31 декабря 2010 года. Субсидией, по данным регионального правительства, смогут воспользоваться около 1500 югорских семей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваМихаил ФедотовМоскваОбщество
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