Поиск форм работы с Европой по развитию ДФО продолжится, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Поиск форм работы с европейскими странами по развитию Дальнего Востока продолжится, но часть работы будет и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на итоговой пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Есть проекты, которые можно реализовать с Европой, а есть проекты, рентабельность которых за счет большого плеча перевозки просто рухнет... Поэтому формы работы с европейскими странами мы будем продолжать искать, мы открыты, но часть нашей работы будет приходиться на страны АТР", - сказал Трутнев.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.