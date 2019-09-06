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РИА Новости
Восточный экономический форум

Поиск форм работы с Европой по развитию ДФО продолжится, заявил Трутнев

13:21 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Поиск форм работы с европейскими странами по развитию Дальнего Востока продолжится, но часть работы будет и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на итоговой пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Есть проекты, которые можно реализовать с Европой, а есть проекты, рентабельность которых за счет большого плеча перевозки просто рухнет... Поэтому формы работы с европейскими странами мы будем продолжать искать, мы открыты, но часть нашей работы будет приходиться на страны АТР", - сказал Трутнев.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумАТРДальний ВостокЮрий ТрутневВладивостокЕвропаРоссияЭкономика
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