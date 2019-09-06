Поиск форм работы с Европой по развитию ДФО продолжится, заявил Трутнев

"Есть проекты, которые можно реализовать с Европой, а есть проекты, рентабельность которых за счет большого плеча перевозки просто рухнет... Поэтому формы работы с европейскими странами мы будем продолжать искать, мы открыты, но часть нашей работы будет приходиться на страны АТР", - сказал Трутнев.