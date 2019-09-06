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РИА Новости

Глава Кузбасса покажет журналистам сквер на месте ТРЦ "Зимняя вишня"

13:18 06.09.2019
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 15 сентября покажет представителям СМИ сквер, построенный в память о погибших на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Губернатор Кузбасса покажет журналистам региональных и федеральных СМИ "Сквер ангелов" 15 сентября. Накануне официального открытия Сергей Цивилев вместе с журналистами посетит объект. Представителям СМИ расскажут о каждом элементе сквера и этапах их создания", – говорится в сообщении.
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
11 июля, 08:39РИА Новости
Кемеровчане выбрали название сквера, строящегося на месте "Зимней вишни"
В администрации не назвали дату официального открытия сквера.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. На месте пожара создается сквер, по итогам онлайн-голосования его решено назвать "Сквером ангелов".
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Сергей ЦивилевКузбассКемеровоОбщество
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