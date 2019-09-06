Глава Кузбасса покажет журналистам сквер на месте ТРЦ "Зимняя вишня"

"Губернатор Кузбасса покажет журналистам региональных и федеральных СМИ "Сквер ангелов" 15 сентября. Накануне официального открытия Сергей Цивилев вместе с журналистами посетит объект. Представителям СМИ расскажут о каждом элементе сквера и этапах их создания", – говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. На месте пожара создается сквер, по итогам онлайн-голосования его решено назвать "Сквером ангелов".