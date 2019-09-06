В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

РОЗА (Донецкая область Украины), 6 сен - РИА Новости. Число раненных из-за обстрела украинскими силовиками юга самопровозглашенной Донецкой народной республики возросло до двух, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что в пятницу утром украинские силовики выпустили по югу ДНР 45 мин и снарядов различного калибра, одна женщина получила ранение.
"В результате обстрела населенного пункта Роза пострадали две мирные жительницы, им оказана медицинская помощь. Обе они госпитализированы", - заявил представитель ведомства.