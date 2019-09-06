Пострадавшую из-за взрыва в доме в Кузбассе отправили в ожоговый центр

Ранее сообщалось, что в четверг в частном доме Ленинска-Кузнецкого произошел хлопок газа, в результате которого серьезные ожоги получила женщина. Изначально сообщалось, что причиной хлопка могла стать утечка газового баллона. Однако потом власти города сообщили, что причиной могло стать и скопление метана. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Сообщалось, что как только ее состояние будет стабилизировано, врачи отправят ее в областной ожоговый центр.