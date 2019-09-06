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РИА Новости

Пострадавшую из-за взрыва в доме в Кузбассе отправили в ожоговый центр

12:59 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Пострадавшую из-за хлопка газовоздушной смеси в частном доме города Ленинска-Кузнецкого силами санавиации областного Центра медицины катастроф транспортируют в областной ожоговый центр, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
Ранее сообщалось, что в четверг в частном доме Ленинска-Кузнецкого произошел хлопок газа, в результате которого серьезные ожоги получила женщина. Изначально сообщалось, что причиной хлопка могла стать утечка газового баллона. Однако потом власти города сообщили, что причиной могло стать и скопление метана. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Сообщалось, что как только ее состояние будет стабилизировано, врачи отправят ее в областной ожоговый центр.
"Силами санавиции областного Центра медицины катастроф ее (пострадавшую – ред.) сейчас везут в областной ожоговый центр. Ее состояние более-менее стабилизировали и повезли", – сказал собеседник агентства.
Следственный комитет по данному факту начал доследственную проверку.
Также на месте происшествия работает штаб, состоящий из специалистов МЧС, администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, шахты имени С.М. Кирова. Организован постоянный мониторинг состояния атмосферы в близлежащих домах, оказывается вся необходимая помощь в ликвидации последствий происшедшего.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Вчера, 10:57РИА Новости
СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе
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