В Волгограде осудили мужчину, зарезавшего знакомого после стрельбы в него

ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Жителя Волгограда Виктора Жукова приговорили к 9 годам и трем месяцам тюрьмы за убийство своего знакомого, которого он зарезал после неудачной попытки застрелить, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Ранее сообщалось, 27 августа прошлого года возле ресторана в Краснооктябрьском районе Волгограда Жуков встретился со своим знакомым, чтобы выяснить отношения. Начался конфликт, Жуков достал пистолет "Вальтер" и выстрелил несколько раз в своего оппонента, но вышла осечка, и мужчине удалось убежать. По информации следствия, Жуков его догнал и несколько раз ударил ножом, от полученных ран мужчина скончался.

Суд признал Жукова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия.

"Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Жукова к наказанию в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.