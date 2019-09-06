В Волгограде осудили мужчину, зарезавшего знакомого после стрельбы в него

ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Жителя Волгограда Виктора Жукова приговорили к 9 годам и трем месяцам тюрьмы за убийство своего знакомого, которого он зарезал после неудачной попытки застрелить, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
Ранее сообщалось, 27 августа прошлого года возле ресторана в Краснооктябрьском районе Волгограда Жуков встретился со своим знакомым, чтобы выяснить отношения. Начался конфликт, Жуков достал пистолет "Вальтер" и выстрелил несколько раз в своего оппонента, но вышла осечка, и мужчине удалось убежать. По информации следствия, Жуков его догнал и несколько раз ударил ножом, от полученных ран мужчина скончался.
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Суд признал Жукова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия.
"Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Жукова к наказанию в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину. Приговор в силу не вступил.