В Горках началась встреча Медведева и Румаса

ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу тет-а-тет с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент РИА Новости.
На протокольной съемке встречи премьеры двух стран стран воздержались от заявлений. Медведев лишь предложил чай своему коллеге, а себе попросил кофе.
Ожидается, что далее премьер-министры продолжат встречу в расширенном формате.
Как сообщали накануне в пресс-службе правительства РФ, Медведев и Румас обсудят "актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе".