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РИА Новости
Союзное государство

В Горках началась встреча Медведева и Румаса

12:57 06.09.2019 (обновлено: 14:00 06.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи. 6 сентября 2019
Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, находящийся в России с рабочим визитом, во время встречи. 6 сентября 2019
ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу тет-а-тет с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент РИА Новости.
На протокольной съемке встречи премьеры двух стран стран воздержались от заявлений. Медведев лишь предложил чай своему коллеге, а себе попросил кофе.
Ожидается, что далее премьер-министры продолжат встречу в расширенном формате.
Как сообщали накануне в пресс-службе правительства РФ, Медведев и Румас обсудят "актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе".
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