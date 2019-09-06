В СБУ в рамках реформирования начали аудит структурных подразделений

Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото

Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Аудит структурных подразделений проводят в Службе безопасности Украины в рамках ее реформирования, которое должно приблизить спецслужбу к стандартам ЕС и НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил принять концепцию реформирования Службы безопасности страны.

"Для выполнения мероприятий по системному реформированию Службы безопасности Украины, которые должны приблизить СБУ стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, в ведомстве начали функциональный аудит собственных структурных подразделений", - говорится в сообщении СБУ в Facebook

По данным пресс-службы, рабочие группы должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности. Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.