Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T12:55Z
https://ria.ru/20190906/1558388763.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:233:3072:1961_1036x0_80_0_0_d1dfd9f2d1c7796f48ee41badddb3aeb.jpg
РИА Новости

В СБУ в рамках реформирования начали аудит структурных подразделений

12:55 06.09.2019
222
© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Аудит структурных подразделений проводят в Службе безопасности Украины в рамках ее реформирования, которое должно приблизить спецслужбу к стандартам ЕС и НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил принять концепцию реформирования Службы безопасности страны.
Первое заседание Верховной рады Украины нового созыва
3 сентября, 13:48РИА Новости
В Раде спрогнозировали ускорение реформ правоохранительной системы
"Для выполнения мероприятий по системному реформированию Службы безопасности Украины, которые должны приблизить СБУ стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, в ведомстве начали функциональный аудит собственных структурных подразделений", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.
По данным пресс-службы, рабочие группы должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности. Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
Как отмечается, по итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.
Иван Баканов
29 августа, 19:25РИА Новости
Новый глава СБУ назвал своей задачей реформирование ведомства
101000
Обсудить 0
Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе
РИА
Новости
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона хочет обсудить в Париже обеспечение морской безопасности
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Госбюро расследований Украины вручило Порошенко пять повесток на допрос
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Хакеры взломали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца
Лента
новостей
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах
Роберт Мугабе
Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи со смертью Мугабе
Пентагон
Пентагон призвал Лондон репатриировать британцев, воевавших в ИГ*
Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине заподозрили экс-депутата Вилкула в злоупотреблении властью
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав СНБО
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. 6 сентября 2019
В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением, заявили в Пентагоне
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Суд оштрафовал главу антикоррупционного бюро Украины за элитный отдых
Украинский военный
Киев не выполняет требования контроля за перемирием, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Лента новостейМолния