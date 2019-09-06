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РИА Новости

Братья и сестры найденной под Волгоградом девочки были изъяты из семьи

12:54 06.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Братья и сестры найденной в пятницу в Вологодской области двухлетней девочки, которую искали два дня, изъяты из семьи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.
"При проверке следователями условий жизни и воспитания детей в семье, установлено, что мама, которая заявила о пропаже ребенка 4 сентября, является матерью пятерых малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. В связи с неблагоприятными условиями воспитания дети из семьи изъяты и в настоящее время находятся в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.
Сейчас также решается вопрос о доставке санавиацией в областную клиническую больницу найденной в лесополосе недалеко от деревни двухлетней девочки, которая провела в лесу 2 дня.
По информации СУ СКР по Вологодской области, состояние ребенка с учетом переохлаждения оценивается как средней тяжести, ей оказывается медицинская помощь.
"Следователями СКР решен вопрос о доставлении ребенка санавиацией в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования", - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что 4 сентября 2019 года в селе Красное Тарногского района мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (6 и 4 лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила ребенка.
В поисках приняли участие более 400 человек, включая сотрудников отдела криминалистики СУ СК РФ по Вологодской области в полном составе, руководство и следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления, сотрудников органов внутренних дел, в том числе кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.
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