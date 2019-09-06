Глава Кубани уверен, что выборы в регионе пройдут организованно и безопасно

КРАСНОДАР, 6 сен — РИА Новости. Участвовать в масштабных выборах, которые пройдут в ближайшее воскресенье в Краснодарском крае, будут практически все муниципалитеты региона, кроме трех городов, губернатор Вениамин Кондратьев уверен, что избирательные кампании пройдут организованно, безопасно и в соответствии с законодательством.

Сразу 539 избирательных кампаний пройдут в регионе 8 сентября. "Участвовать будут практически все муниципалитеты, кроме Краснодара, Сочи и Армавира. Проголосовать смогут более 2 миллионов человек. Важен голос каждого, ведь предстоит выбрать глав городских и сельских поселений, депутатов районного и поселенческого уровня – самую близкую к людям власть, к их реальным заботам и проблемам", - сообщил журналистам губернатор.

По его словам, проведена серьезная подготовка. "Будет работать 1786 избирательных участков. Практически все они оснащены системой ГАС "Выборы", 87 – комплексами обработки избирательных бюллетеней. Имеется необходимая техника для работы на участках", - уточнил глава края.

Он также отметил, что особое внимание уделено безопасности. "Все участки обеспечены средствами пожаротушения и металлодетекторами. Охранять общественный порядок во время выборов будут 5,5 тысячи полицейских, 2 тысячи народных дружинников, а также росгвардейцы, сотрудники охранных предприятий и казаки", - отметил Кондратьев.

Он добавил, что практически все избирательные участки расположены на первых этажах зданий и удобны для голосования маломобильных граждан, помещения имеют пандусы и кнопки вызова. Сформированы волонтерские группы для оказания помощи пожилым людям и инвалидам. Более чем на 530 участках будут специальные бюллетени для слабовидящих.