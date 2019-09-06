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РИА Новости

В роддоме в Москве опровергли сообщения о вспышке внутриутробной пневмонии

12:46 06.09.2019 (обновлено: 13:05 06.09.2019)
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© РИА Новости / Вера КостамоОтделение реанимации новорожденных
Отделение реанимации новорожденных
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Главный врач роддома №4 имени Виноградова в Москве Ольга Шарапова опровергла сообщения о вспышке внутриутробной пневмонии в медучреждении, по ее словам, заболели только два ребенка, и эти случаи не связаны между собой.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова произошла вспышка внутриутробной пневмонии. Сообщалось, что диагноз подтвердился у пятерых младенцев, родившихся за последнюю неделю.
Главврач роддома подчеркнула, что о вспышке не может быть и речи, так как причинами возникновения внутриутробной пневмонии является инфекционное заболевание, перенесенное женщиной во время беременности, поэтому оно не может передаваться от ребенка к ребенку.
"Врожденная внутриутробная пневмония, она не передается от ребенка к ребенку, а передается только от матери к ребенку в период беременности, что вообще исключает возможность возникновения любой вспышки в учреждении", - сказала Шарапова РИА Новости.
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Она отметила, что с 31 августа до 6 сентября в роддоме зафиксировано только два случая заболевания внутриутробной пневмонией. В настоящий момент новорожденные находятся в палатах интенсивной терапии, их состояние близко к удовлетворительному.
"Из них по состоянию на 11 часов сегодняшнего дня находится только один ребенок в палате интенсивного наблюдения, которого мы уже сегодня вечером передаем маме, а второго мы отдали в 13 больницу тоже в палату интенсивного наблюдения... Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Прогноз, конечно, благоприятный", - сказала Шарапова.
В столичном департаменте здравоохранения подтвердили данную информацию и отметили, что за последние 10 лет в роддоме №4 не было ни одной вспышки инфекций среди новорожденных и женщин. "Подчеркиваем, что в родильном доме №4 в течение 10 лет вспышки инфекций среди новорожденных и женщин не было", - рассказали РИА Новости в департаменте.
Кроме того, в департаменте отметили, что в период с 31 августа по 6 сентября в данном роддоме родились 133 ребенка.
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