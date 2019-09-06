Стало известно, как удалось украсть работу Бэнкси в Париже

Граффити крысы в маске британского уличного художника Бэнкси на парковочном знаке в Париже

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Видео с кражей работы Бэнкси около Центра Помпиду в Париже появилось на сайте BFMTV.

Съемку сделала из окна жительница соседнего дома, которую разбудил шум. Она увидела человека в люльке в желтом жилете, все прохожие его, по всей видимости, приняли за работника муниципальных служб. Он что-то делал с дорожным знаком, на котором находилась работа Бэнкси, не пытаясь ни от кого скрыться.

Граффити, приписываемое британскому стрит-арт-художнику Бэнкси, украли в четвертом округе Парижа в ночь с воскресенья на понедельник.