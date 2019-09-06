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РИА Новости
Культура

Стало известно, как удалось украсть работу Бэнкси в Париже

12:54 06.09.2019 (обновлено: 15:58 06.09.2019)
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© AFP 2019 / Pompidou CentreГраффити крысы в маске британского уличного художника Бэнкси на парковочном знаке в Париже
Граффити крысы в маске британского уличного художника Бэнкси на парковочном знаке в Париже
© AFP 2019 / Pompidou Centre
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Видео с кражей работы Бэнкси около Центра Помпиду в Париже появилось на сайте BFMTV.
Съемку сделала из окна жительница соседнего дома, которую разбудил шум. Она увидела человека в люльке в желтом жилете, все прохожие его, по всей видимости, приняли за работника муниципальных служб. Он что-то делал с дорожным знаком, на котором находилась работа Бэнкси, не пытаясь ни от кого скрыться.
Граффити, приписываемое британскому стрит-арт-художнику Бэнкси, украли в четвертом округе Парижа в ночь с воскресенья на понедельник.
Рисунок был сделан на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто, в 2018 году.
Граффити, приписываемое британскому стрит-арт художнику Бэнкси, в Париже
3 сентября, 13:45Культура
В Париже украли работу Бэнкси
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