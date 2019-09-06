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РИА Новости

Всероссийский открытый урок "Я помню" прошел в столичном Музее Победы

12:43 06.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой портала "ПроеКТОриЯ"Во время всероссийского открытого урока "Я помню"
Во время всероссийского открытого урока Я помню
© Фото предоставлено пресс-службой портала "ПроеКТОриЯ"
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве прошел всероссийский открытый урок "Я помню" с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой, директора Государственного Эрмитажа, Михаила Пиотровского, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и основателя корпорации "ЭЛАР" – крупнейшего в России создателя электронных архивов – Сергея Баландюка.
Как сообщили в Минпросвещения, в этом году урок был посвящен профессиям, которые помогают сохранять память и наследие, – историкам, работникам музеев и архивов, оцифровщикам исторических документов и многим другим.
"Помнить свою историю нужно всегда. Понятие исторической памяти – это те знания эмоционального багажа, которые связывают прошлое, будущее и настоящее, в котором мы живем. Как молодое поколение справилось с событиями военных лет? Это мы можем понять из писем, которые ребята писали с фронта. Кому они писали? Любимым – очень много писем о любви. Конечно, родителям, близким. И еще огромное количество фронтовых писем учителям", – рассказала Васильева.
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В рамках мероприятия также был организован телемост с городами-героями Волгоградом, Санкт-Петербургом и Мурманском. Кроме того, впервые в открытом уроке приняли участие школьники из Республики Беларусь. Во время прямого эфира учащиеся из Бреста рассказали истории о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
Всероссийские открытые уроки, проводимые на портале "ПроеКТОриЯ", – это регулярные онлайн-занятия по профессиональной навигации, которые проводятся при поддержке Минпросвещения России. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8–11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики.
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Ольга ВасильеваМихаил ПиотровскийМоскваПросвещениеОбщество
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