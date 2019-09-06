Всероссийский открытый урок "Я помню" прошел в столичном Музее Победы

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве прошел всероссийский открытый урок "Я помню" с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой, директора Государственного Эрмитажа, Михаила Пиотровского, директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и основателя корпорации "ЭЛАР" – крупнейшего в России создателя электронных архивов – Сергея Баландюка.

Как сообщили в Минпросвещения, в этом году урок был посвящен профессиям, которые помогают сохранять память и наследие, – историкам, работникам музеев и архивов, оцифровщикам исторических документов и многим другим.

"Помнить свою историю нужно всегда. Понятие исторической памяти – это те знания эмоционального багажа, которые связывают прошлое, будущее и настоящее, в котором мы живем. Как молодое поколение справилось с событиями военных лет? Это мы можем понять из писем, которые ребята писали с фронта. Кому они писали? Любимым – очень много писем о любви. Конечно, родителям, близким. И еще огромное количество фронтовых писем учителям", – рассказала Васильева.

В рамках мероприятия также был организован телемост с городами-героями Волгоградом, Санкт-Петербургом и Мурманском. Кроме того, впервые в открытом уроке приняли участие школьники из Республики Беларусь. Во время прямого эфира учащиеся из Бреста рассказали истории о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.