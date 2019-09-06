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РИА Новости

Турагентство в Сочи продавало несуществующие путевки

12:33 06.09.2019 (обновлено: 13:31 06.09.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Суд в Сочи приговорил директора туристического агентства, которая продала несуществующие путевки на шесть миллионов рублей, к четырем годам лишения, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть УВД Сочи поступило несколько сообщений от граждан из разных субъектов Российской Федерации, о том, что они стали жертвами мошенников. Как поясняли заявители, на туристическом сайте они покупали путевки на курорт, оплачивая полную стоимость онлайн. Уже в Сочи они узнавали, что оплата за их проживание в отеле не вносилась, говорится в сообщении. Полицейские установили личность владельца сайта, оказавшуюся директором туристического агентства, и задержали ее.
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"В результате противоправной деятельности 39-летней жительницы Нижегородской области 85 потерпевшим из разных регионов России причинен ущерб на общую сумму более шести миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что женщина создала сайт, на котором опубликовала информацию, скопированную с популярных туристических интернет-ресурсов, потерпевшие оплачивали понравившиеся им туры, а их деньги шли на счет мошеннице. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сочинский Центральный районный суд, по решению которого женщине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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