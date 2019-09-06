СК завел дело на художника, распылившего газ в полицейского в Москве

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Молодой человек, брызнувший из баллончика в лицо полицейскому, который застал его на месте нанесения граффити на железнодорожные вагоны, стал фигурантом уголовного дела в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 2000 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, инцидент произошел еще 25 августа ночью на станции "Москва - Павелецкая" в товарном парке, где полицейские в ходе оперативных мероприятий выявили группу молодых людей, которые наносили аэрозольными баллончиками рисунки на железнодорожные подвижные составы.