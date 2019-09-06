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РИА Новости

СК завел дело на художника, распылившего газ в полицейского в Москве

12:26 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Молодой человек, брызнувший из баллончика в лицо полицейскому, который застал его на месте нанесения граффити на железнодорожные вагоны, стал фигурантом уголовного дела в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 2000 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала собеседница агентства.
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По данным следствия, инцидент произошел еще 25 августа ночью на станции "Москва - Павелецкая" в товарном парке, где полицейские в ходе оперативных мероприятий выявили группу молодых людей, которые наносили аэрозольными баллончиками рисунки на железнодорожные подвижные составы.
"Заметив приближение стражей порядка, нарушители предприняли попытку скрыться с места происшествия, а один из них, убегая, распылил в область лица транспортного полицейского газовый баллончик, причинив ему тем самым телесные повреждения в виде термических ожогов", - сказала Марковская.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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