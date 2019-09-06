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РИА Новости
Восточный экономический форум

Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

12:26 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Все выступавшие на Госсовете на ВЭФ поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщил на итоговой пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Все выступавшие на Госсовете выступили в поддержку программы", - сказал он.
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Восточный экономический форумДальний ВостокЮрий ТрутневВладимир ПутинРоссияЭкономика
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