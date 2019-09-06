Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

Эксперт пояснила, чем стоит дополнить "ипотеку под 2%" на Дальнем Востоке Владимир Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк рассказала, чем еще можно повысить ее привлекательность.