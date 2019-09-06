Участники Госсовета поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Все выступавшие на Госсовете на ВЭФ поддержали нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщил на итоговой пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Все выступавшие на Госсовете выступили в поддержку программы", - сказал он.
5 сентября, 20:24Сказано в эфиреЭксперт пояснила, чем стоит дополнить "ипотеку под 2%" на Дальнем ВостокеВладимир Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк рассказала, чем еще можно повысить ее привлекательность.