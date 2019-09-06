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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более 11 тысяч человек подтвердили участие в онлайн-голосовании

12:21 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 11,2 тысячи человек на сегодняшний день подтвердили свое намерение принять участие в электронном голосовании на предстоящих 8 сентября выборах в Москве, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
Эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму пройдет в трех округах Москвы.
"Сегодня закрывается реестр (тех, кто изъявил желание участвовать в эксперименте по электронному голосованию)- полмиллиона избирателей в трёх округах, на сегодняшний день записалось 11 255 - это 2,25% от избирателей, которые смогут электронным образом проголосовать на выборах",- сказал Венедиктов на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
По его словам, каждому из этих 11 255 человек звонят и спрашивают, действительно ли они записались на электронное голосование, потому что они будут тогда вычеркнуты из "бумажного" списка избирателей.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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