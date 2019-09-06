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РИА Новости

СК возбудил дело об избиении медсестры в больнице в Воронежской области

12:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении жителя Воронежской области, который без причины избил медсестру отделения больницы, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, ночью 27 июня 2019 года 28-летний пациент одной из районных больниц Воронежской области беспричинно напал на 41– летнюю медсестру неврологического отделения больницы, толкнув последнюю на пол и нанеся множественные удары руками в область головы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщине были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее по инициативе следственных органов СК России материал проверки был изъят из органов полиции", - сообщает следственное управление.
Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы."Подозреваемый установлен, им оказался 28-летний житель Павловского района, ранее не судимый. В ходе допроса мужчина признал факт избиения медицинской сестры", - говорится в сообщении. Как информирует следствие, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Машина Следственного комитета РФ
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