СК возбудил дело об избиении медсестры в больнице в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении жителя Воронежской области, который без причины избил медсестру отделения больницы, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, ночью 27 июня 2019 года 28-летний пациент одной из районных больниц Воронежской области беспричинно напал на 41– летнюю медсестру неврологического отделения больницы, толкнув последнюю на пол и нанеся множественные удары руками в область головы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщине были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее по инициативе следственных органов СК России материал проверки был изъят из органов полиции", - сообщает следственное управление.