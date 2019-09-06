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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии рассказал, что каждый год отдыхает в Крыму

12:05 06.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что отдыхает в Крыму с 2014 года и видит, как он меняется.
"Я в Крыму отдыхаю с 2014 года, только прошлый год пропустил из-за выборов. Я вижу, как Крым меняется, и я всегда с удовольствием в Крыму отдыхаю и всем своим друзьям советую", - сказал Николаев в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбщество
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