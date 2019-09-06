Глава Якутии рассказал, что каждый год отдыхает в Крыму

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что отдыхает в Крыму с 2014 года и видит, как он меняется.

"Я в Крыму отдыхаю с 2014 года, только прошлый год пропустил из-за выборов. Я вижу, как Крым меняется, и я всегда с удовольствием в Крыму отдыхаю и всем своим друзьям советую", - сказал Николаев в интервью РИА Новости на ВЭФ.