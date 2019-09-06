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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия и "Алроса" договорились о строительстве ЛЭП на западе республики

11:54 06.09.2019 (обновлено: 12:57 06.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Власти Якутии и "Алроса" подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение о строительстве ЛЭП на западе региона, сообщил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы подписали с акционерной компанией " Алроса" соглашение о газификации города Удачного, это на севере Мирнинского района, и об участии дочерних компаний "Алроса" в реализации проекта по строительству линии электропередач Сунтар - Нюрба на западе Якутии в ближайшие годы", - сказал Николаев.

По его словам, это важнейший проект. Он связан с тем, что часть западной Якутии испытывает недостаток электроэнергии - построенная в советское время линия устарела и не может удовлетворять все потребности.
"При помощи компании "Алроса" и ее дочерних структур проект будет реализован в ближайшее время", - отметил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАлросаРоссияЯкутияЭкономика
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