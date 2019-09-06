Семейную пару в Омской области осудили за издевательства над детьми

В Москаленском районе Омской области супружеская пара осуждена за издевательства над своими детьми

В Москаленском районе Омской области супружеская пара осуждена за издевательства над своими детьми

© Фото : ГУСУСК РФ по Омской области В Москаленском районе Омской области супружеская пара осуждена за издевательства над своими детьми

НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Суд в Омской области приговорил супружескую пару к длительным срокам лишения свободы за систематическое избиение собственных малолетних детей, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"Приговором суда Людмиле Амельченко назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Михаилу Амельченко – в виде 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, проживавшая в одной из деревень Москаленского района Омской области супружеская пара Амельченко – 32-летний Михаил и 36-летняя Людмила – систематически не исполняла свои родительское обязанности и применяла физическое насилие в отношении пятилетнего и четырехлетнего сыновей.

© Фото : ГУСУСК РФ по Омской области В Москаленском районе Омской области супружеская пара осуждена за издевательства над своими детьми © Фото : ГУСУСК РФ по Омской области В Москаленском районе Омской области супружеская пара осуждена за издевательства над своими детьми

"В 2018 году Михаил Амельченко дважды причинил старшему ребенку, которому на тот момент было четыре года, легкий вред здоровью в виде ножевой раны голени и рваной раны уха, 30 марта 2018 года Михаил причинил младшему ребенку, которому на тот момент не исполнилось трех лет, тяжкий вред здоровью в виде перелома бедренной кости, а в январе 2019 года супруги совместно причинили ему, на тот момент трехлетнему, тяжкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.