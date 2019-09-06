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РИА Новости

Пресс-конференция о старте конкурса "Битва истфаков"

11:47 06.09.2019
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16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Битва истфаков".
Участники:
- научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- директор Института всеобщей истории РАН, профессор РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала PROSHLOE Михаил РОДИН.

16 сентября стартует ежегодный исторический научно-популярный конкурс "Битва истфаков". О сути и целях проекта, его участниках, критериях оценки конкурсных работ пойдет речь на пресс-конференции.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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