Японский министр надеется на успех пилотных проектов на южных Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Токио надеется на успешное осуществление этой осенью совместно с Россией двух пилотных проектов на южных Курилах - поездок туда экспертов по утилизации мусора и первой группы туристов, сообщил РИА Новости министр экономики и промышленности Японии Хэросигэ Сэко.

Речь идет о четырех южнокурильских островах Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи.

"Я думаю, будут добросовестно проведены поездка японских специалистов на четыре острова и пилотная поездка туристов", - отметил министр, принявший участие в Пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В декабре 2016 года во время визита Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

"Мы проводили переговоры на разных уровнях, включая саммиты, на местах вели инспектирование четырех остров. В июне этого года на переговорах в верхах на саммите G20 в Осаке согласовали две модели деловой активности - в туризме и утилизации мусора, этой осенью договорились осуществить их в качестве пилотных проектов", - заявил Сэко.

Он напомнил, что российские специалисты по утилизации мусора уже побывали на Хоккайдо и ознакомились с соответствующими объектами на местах.

Как сообщил на брифинге во Владивостоке пресс-секретарь МИД Такэси Осуга, пилотный тур может состояться в октябре этого года, а поездка японских экспертов на южные Курилы намечена на 13-17 сентября.

Эти проекты, как считают в МИД Японии, могут стать большим шагом вперед, особенно предстоящая туристическая поездка. В Токио рассчитывают, что в туре примут участие обычные туристы, а не официальные лица.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.