ЦИК заинтересован, чтобы международные эксперты наблюдали за выборами

"Мы очень много делаем, очень заинтересованы в широком участии и авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в РФ. И традиционно мы приглашаем, наши двери открыты, мы принимаем всех, кому интересно, как проходят наши выборы: и от избирательных органов иностранных государств, международных организаций, специализирующихся по вопросам избирательного законодательства и выборов, защиты прав граждан на участие в выборах и референдумах, в том числе от международных ассоциаций организаций выборов", - сказала Памфилова.