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РИА Новости

ЦИК заинтересован, чтобы международные эксперты наблюдали за выборами

11:22 06.09.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК РФ заинтересован в широком участии авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на открытии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение".
"Мы очень много делаем, очень заинтересованы в широком участии и авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в РФ. И традиционно мы приглашаем, наши двери открыты, мы принимаем всех, кому интересно, как проходят наши выборы: и от избирательных органов иностранных государств, международных организаций, специализирующихся по вопросам избирательного законодательства и выборов, защиты прав граждан на участие в выборах и референдумах, в том числе от международных ассоциаций организаций выборов", - сказала Памфилова.
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Она добавила, что международные и иностранные наблюдатели на российских выборах обладают широкими правами, позволяющими наблюдать за всеми стадиями избирательного процесса. Памфилова сообщила, что на прошедших в 2018 году выборах президента РФ в ЦИК России было зарегистрировано рекордное за всю историю международного мониторинга выборов в России количество наблюдателей: 1513 человек из 115 государств.
Международная конференция "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение" проходит в Москве 6-8 сентября, она организована ЦИК РФ совместно с правительством Москвы.
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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