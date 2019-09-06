ЦИК заинтересован, чтобы международные эксперты наблюдали за выборами

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК РФ заинтересован в широком участии авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на открытии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение".
"Мы очень много делаем, очень заинтересованы в широком участии и авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в РФ. И традиционно мы приглашаем, наши двери открыты, мы принимаем всех, кому интересно, как проходят наши выборы: и от избирательных органов иностранных государств, международных организаций, специализирующихся по вопросам избирательного законодательства и выборов, защиты прав граждан на участие в выборах и референдумах, в том числе от международных ассоциаций организаций выборов", - сказала Памфилова.
Она добавила, что международные и иностранные наблюдатели на российских выборах обладают широкими правами, позволяющими наблюдать за всеми стадиями избирательного процесса. Памфилова сообщила, что на прошедших в 2018 году выборах президента РФ в ЦИК России было зарегистрировано рекордное за всю историю международного мониторинга выборов в России количество наблюдателей: 1513 человек из 115 государств.
Международная конференция "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение" проходит в Москве 6-8 сентября, она организована ЦИК РФ совместно с правительством Москвы.