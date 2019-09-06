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РИА Новости

В Крыму на трассе "Таврида" микроавтобус столкнулся с грузовиком

11:03 06.09.2019 (обновлено: 13:51 06.09.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымСтолкновение автомобиля ГАЗ 3310, микроавтобуса Мерседес и грузового автомобиля на трассе "Таврида" в Крыму. 6 сентября 2019
Столкновение автомобиля ГАЗ 3310, микроавтобуса Мерседес и грузового автомобиля на трассе Таврида в Крыму. 6 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
Столкновение автомобиля ГАЗ 3310, микроавтобуса Мерседес и грузового автомобиля на трассе "Таврида" в Крыму. 6 сентября 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии с микроавтобусом в Белогорском районе Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
ДТП произошло на трассе "Таврида", в районе поворота на село Зеленогорское Белогорского района.
"Произошло столкновение автомобиля "ГАЗ 3310", микроавтобуса Мercedes sprinter и грузового автомобиля Volvo. В результате происшествия пострадали четыре человека из микроавтобуса, которые были доставлены в Белогорскую городскую больницу", - сказал Шахов журналистам.
По его словам, на месте ДТП крымские спасатели произвели необходимый комплекс противопожарных мер и обеспечили беспрепятственное движение для других автомобилей.
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