Кириенко: прохождение избирательной кампании порой требует личного мужества

Он поблагодарил за работу во время текущей кампании сотрудников ЦИК и избирательных комиссий регионов, а также лично председателя ЦИК Эллу Памфилову.

"Сегодняшнее прохождение избирательных кампаний требует уже не только блестящего знания законов и всей правоприменительной практики, не только достаточно глубоких технологических знаний современных цифровых процессов, не только высочайшей порядочности, личной порядочности, но если честно, ещё порой и личного мужества. И это вызывает огромное уважение", - сказал Кириенко.