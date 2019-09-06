Кириенко: прохождение избирательной кампании порой требует личного мужества

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прохождение избирательной кампании требует порой личного мужества, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение".
Он поблагодарил за работу во время текущей кампании сотрудников ЦИК и избирательных комиссий регионов, а также лично председателя ЦИК Эллу Памфилову.
"Сегодняшнее прохождение избирательных кампаний требует уже не только блестящего знания законов и всей правоприменительной практики, не только достаточно глубоких технологических знаний современных цифровых процессов, не только высочайшей порядочности, личной порядочности, но если честно, ещё порой и личного мужества. И это вызывает огромное уважение", - сказал Кириенко.
Международная конференция "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение" проходит в Москве 6-8 сентября. Она организована ЦИК России совместно с правительством Москвы.
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