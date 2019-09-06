Кириенко: внедрение цифровых технологий в выборы не должно быть самоцелью

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Внедрение цифровых технологий не должно быть самоцелью, важно создать условия свободного участия граждан в выборах, исключив вмешательство в избирательный процесс извне и ошибки, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение".

"Важно отметить, что внедрение цифровых технологий не должно быть самоцелью и не является, по крайней мере, в России точно. Перед нами стоит задача создать условия для свободного участия граждан в выборах и формировании органов государственной власти.

Каждый человек должен иметь возможность реализовать свое конституционное право и принять участие в голосовании при минимальных бюрократических процедурах, минимальной трате собственного времени и без других сопряжённых с этим ограничений и условий", - сказал Кириенко.

Он добавил, что использование цифровых технологий должно не умалять, а только повышать главные принципы избирательного процесса: его открытость, прозрачность и честность.

"Обязательным условием тут, конечно, является максимальное исключение какого-либо субъективного фактора, возможности вмешательства и даже просто совершения ошибок. Вот те условия, на которых внедряются сегодня цифровые технологии в работу Центральной избирательной комиссии", - подчеркнул он.