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РИА Новости

Кириенко: внедрение цифровых технологий в выборы не должно быть самоцелью

10:58 06.09.2019 (обновлено: 11:07 06.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Внедрение цифровых технологий не должно быть самоцелью, важно создать условия свободного участия граждан в выборах, исключив вмешательство в избирательный процесс извне и ошибки, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение".
"Важно отметить, что внедрение цифровых технологий не должно быть самоцелью и не является, по крайней мере, в России точно. Перед нами стоит задача создать условия для свободного участия граждан в выборах и формировании органов государственной власти.
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Каждый человек должен иметь возможность реализовать свое конституционное право и принять участие в голосовании при минимальных бюрократических процедурах, минимальной трате собственного времени и без других сопряжённых с этим ограничений и условий", - сказал Кириенко.
Он добавил, что использование цифровых технологий должно не умалять, а только повышать главные принципы избирательного процесса: его открытость, прозрачность и честность.
"Обязательным условием тут, конечно, является максимальное исключение какого-либо субъективного фактора, возможности вмешательства и даже просто совершения ошибок. Вот те условия, на которых внедряются сегодня цифровые технологии в работу Центральной избирательной комиссии", - подчеркнул он.
Международная конференция "Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение" проходит в Москве 6-8 сентября. Она организована ЦИК России совместно с правительством Москвы.
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