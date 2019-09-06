СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе

Предварительно установлено, что потерпевшая проживает в частном доме с печным отоплением. Вечером женщина растопила печь, после чего раздался холопок. На место прибыли сотрудники МЧС и оказали первую помощь, женщина была госпитализирована. По имеющейся у СК информации, в данном районе располагаются отработанные горные выработки угольных шахт. Будет устанавливаться предприятие, которому они принадлежат и надлежащим ли образом они содержатся. По одной из версий в подвале дома мог скопиться метан, следствие установит, откуда произошла его утечка.