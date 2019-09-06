СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после взрыва в частном доме в Ленинске-Кузнецком, после которого женщина была госпитализирована с ожогами, сообщается на сайте ГСУСК по региону.
Ранее сообщалось, что причиной взрыва в частном доме в Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана.
"5 сентября текущего года в больницу города Ленинска-Кузнецкого с термическими ожогами госпитализирована 63-летняя местная жительница. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что потерпевшая проживает в частном доме с печным отоплением. Вечером женщина растопила печь, после чего раздался холопок. На место прибыли сотрудники МЧС и оказали первую помощь, женщина была госпитализирована. По имеющейся у СК информации, в данном районе располагаются отработанные горные выработки угольных шахт. Будет устанавливаться предприятие, которому они принадлежат и надлежащим ли образом они содержатся. По одной из версий в подвале дома мог скопиться метан, следствие установит, откуда произошла его утечка.