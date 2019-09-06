Пляжи Приморья будут стремиться получить "голубой флаг"

"Начиная с будущего года у нас предусмотрены меры поддержки развития пляжной инфраструктуры. Губернатор дал поручение сориентировать все профильные муниципалитеты на то, что помимо договора аренды с пользователем пляжа должно заключаться инвестиционное соглашение или договор концессии, где четко прописываются требования к тому, что должно появиться на территории. Причём мы хотим иметь пляжи именно под "голубым флагом", которые пройдут классификацию и будут соответствовать этому уровню", - прокомментировал ситуацию он.