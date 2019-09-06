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РИА Новости
Туризм

Пляжи Приморья будут стремиться получить "голубой флаг"

20:25 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдых в Приморье
Отдых в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пляжи Приморского края должны в ближайшее время быть оборудованы по единому стандарту и получить "голубой флаг" сертификации качества и экологической чистоты, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
"Начиная с будущего года у нас предусмотрены меры поддержки развития пляжной инфраструктуры. Губернатор дал поручение сориентировать все профильные муниципалитеты на то, что помимо договора аренды с пользователем пляжа должно заключаться инвестиционное соглашение или договор концессии, где четко прописываются требования к тому, что должно появиться на территории. Причём мы хотим иметь пляжи именно под "голубым флагом", которые пройдут классификацию и будут соответствовать этому уровню", - прокомментировал ситуацию он.
По словам главы турдепартамента, теперь арендаторы не смогут размещать на пляжных территориях посторонние объекты типа домиков рыбака или спортивных площадок.
"Все должны понимать, что пляжная земля может использоваться только под пляжи. Освидетельствование по допускам пляжей по нормам безопасности и экологической чистоты будет проводиться ежегодно. Это обязательное требование к территориям с "голубым флагом", - уточнил Шестаков.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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