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РИА Новости

В Хабаровском крае по тревоге подняли истребительный полк

10:51 06.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Генде-Роте / Перейти в фотобанкПропеллер самолета
Пропеллер самолета
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
Перейти в фотобанк
Пропеллер самолета. Архивное фото
ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Истребительный полк смешанного авиационного соединения Восточного военного округа поднят по тревоге в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе ВВО.
"В ходе проверки летчики совершат полеты в заданный район, комиссией объединения ВВС и ПВО округа будут оценены их навыки аэронавигации, в том числе при полетах над безориентирной местностью. Особое внимание уделяется выполнению перехвата "нарушителей" и при необходимости принуждения их к посадке на заданном аэродроме", - говорится в сообщении.
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Летный состав выполнит воздушную разведку, обнаружение, идентификацию целей, как воздушных, так и наземных. Летчики продемонстрируют навыки ведения воздушного боя, в частности выполнят различные фигуры сложного и высшего пилотажа.
"Выполняемые маневры направлены на уход из-под удара "противника", наземных средств противовоздушной обороны в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. В завершении запланировано проведение боевых пусков авиационных ракет на специализированном полигоне", - добавили в пресс-службе.
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