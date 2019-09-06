В Хабаровском крае по тревоге подняли истребительный полк

"В ходе проверки летчики совершат полеты в заданный район, комиссией объединения ВВС и ПВО округа будут оценены их навыки аэронавигации, в том числе при полетах над безориентирной местностью. Особое внимание уделяется выполнению перехвата "нарушителей" и при необходимости принуждения их к посадке на заданном аэродроме", - говорится в сообщении.