В Хабаровском крае по тревоге подняли истребительный полк

ЧИТА, 6 сен – РИА Новости. Истребительный полк смешанного авиационного соединения Восточного военного округа поднят по тревоге в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе ВВО.
"В ходе проверки летчики совершат полеты в заданный район, комиссией объединения ВВС и ПВО округа будут оценены их навыки аэронавигации, в том числе при полетах над безориентирной местностью. Особое внимание уделяется выполнению перехвата "нарушителей" и при необходимости принуждения их к посадке на заданном аэродроме", - говорится в сообщении.
Летный состав выполнит воздушную разведку, обнаружение, идентификацию целей, как воздушных, так и наземных. Летчики продемонстрируют навыки ведения воздушного боя, в частности выполнят различные фигуры сложного и высшего пилотажа.
"Выполняемые маневры направлены на уход из-под удара "противника", наземных средств противовоздушной обороны в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. В завершении запланировано проведение боевых пусков авиационных ракет на специализированном полигоне", - добавили в пресс-службе.