Порошенко является свидетелем в пяти уголовных делах, заявил адвокат

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко имеет статус свидетеля в пяти уголовных делах, заявил в пятницу его адвокат Игорь Головань журналистам.

Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 12. Порошенко в пятницу вновь не пришел на допрос, по словам его адвоката, из-за несвоевременно врученной повестки.

"Сегодня это известное мне пятое уголовное производство, в котором он вызван в качестве свидетеля... Мы знаем, что он является свидетелем, поскольку вызывался как свидетель в пяти производствах", - заявил Головань.

Иванова заявляла, что Порошенко не пришел во вторник на допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Она отметила, что экс-президенту повторно направят повестку. По словам Голованя, Порошенко не пришел на допрос из-за занятости в Верховной раде.