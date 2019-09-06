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РИА Новости

Порошенко является свидетелем в пяти уголовных делах, заявил адвокат

10:48 06.09.2019 (обновлено: 12:08 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко имеет статус свидетеля в пяти уголовных делах, заявил в пятницу его адвокат Игорь Головань журналистам.
Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 12. Порошенко в пятницу вновь не пришел на допрос, по словам его адвоката, из-за несвоевременно врученной повестки.
"Сегодня это известное мне пятое уголовное производство, в котором он вызван в качестве свидетеля... Мы знаем, что он является свидетелем, поскольку вызывался как свидетель в пяти производствах", - заявил Головань.
Иванова заявляла, что Порошенко не пришел во вторник на допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Она отметила, что экс-президенту повторно направят повестку. По словам Голованя, Порошенко не пришел на допрос из-за занятости в Верховной раде.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
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Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет в пятницу на допрос
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Новости
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
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