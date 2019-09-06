"Русгидро" модернизирует Владивостокскую ТЭЦ-2 поэтапно к 2022-2025 году

Стенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Русгидро" намерена модернизировать Владивостокскую ТЭЦ-2 поэтапно с вводом нового оборудования в 2022-2025 годах, сообщает энергокомпания.

"Модернизация станции будет вестись поэтапно, с вводом в эксплуатацию нового оборудования в 2022-2025 годов", - говорится в сообщении.

"Русгидро" и власти Приморья договорились о сотрудничестве при модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Стороны подписали соглашение в рамках Восточного экономического форума.

Оба проекта будут реализованы на территории Приморского края в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики.

Проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает полную замену трех самых старых турбоагрегатов, которые были введены в эксплуатацию в 1970-1972 годах. Кроме того, планируется реконструировать 8 из 14 котлоагрегатов, заменить силовые трансформаторы и другое электротехническое оборудование, реконструировать главный корпус, внедрить автоматическую систему управления.

Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка.

Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год. Администрация Приморского края окажет содействие в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок.