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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" модернизирует Владивостокскую ТЭЦ-2 поэтапно к 2022-2025 году

10:50 06.09.2019 (обновлено: 11:54 06.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Стенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Русгидро" намерена модернизировать Владивостокскую ТЭЦ-2 поэтапно с вводом нового оборудования в 2022-2025 годах, сообщает энергокомпания.
"Модернизация станции будет вестись поэтапно, с вводом в эксплуатацию нового оборудования в 2022-2025 годов", - говорится в сообщении.
"Русгидро" и власти Приморья договорились о сотрудничестве при модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Стороны подписали соглашение в рамках Восточного экономического форума.
Оба проекта будут реализованы на территории Приморского края в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики.
Проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает полную замену трех самых старых турбоагрегатов, которые были введены в эксплуатацию в 1970-1972 годах. Кроме того, планируется реконструировать 8 из 14 котлоагрегатов, заменить силовые трансформаторы и другое электротехническое оборудование, реконструировать главный корпус, внедрить автоматическую систему управления.
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Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка.
Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год. Администрация Приморского края окажет содействие в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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