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РИА Новости

В Эфиопии убили двух сотрудников гуманитарной организации

10:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Два сотрудника международной неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger) погибли в результате нападения группы вооруженных лиц в Эфиопии, говорится в релизе, опубликованном на сайте организации.
"Action Against Hunger подтверждает, что два наших сотрудника были убиты в регионе Гамбела в Эфиопии", - говорится в сообщении. Как отмечается, инцидент произошел в четверг утром.
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По данным организации, ее сотрудники попали в засаду вооруженной группы лиц и были "убиты на месте". В результате инцидента Action Against Hunger заявила о приостановке работы в регионе Гамбела.
"Мы сотрудничаем с властями (Эфиопии), которые расследуют атаку", - сообщили в организации.
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