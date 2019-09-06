В Эфиопии убили двух сотрудников гуманитарной организации

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Два сотрудника международной неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger) погибли в результате нападения группы вооруженных лиц в Эфиопии, говорится в релизе, опубликованном на сайте организации.

"Action Against Hunger подтверждает, что два наших сотрудника были убиты в регионе Гамбела в Эфиопии", - говорится в сообщении. Как отмечается, инцидент произошел в четверг утром.

По данным организации, ее сотрудники попали в засаду вооруженной группы лиц и были "убиты на месте". В результате инцидента Action Against Hunger заявила о приостановке работы в регионе Гамбела.