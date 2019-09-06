Киев не выполняет требования контроля за перемирием, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Власти Украины не выполняют требований контроля за действующим перемирием в Донбассе и не привлекают к ответственности виновных в обстрелах, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.

"На сегодняшний день, к сожалению, даже предусмотренный дополнительными мерами механизм привлечения к ответственности совершенно не выполняется украинской стороной – все преступления вооруженных формирований Украины остаются безнаказанными с откровенного попустительства стран-кураторов киевского руководства и невнятной позицией ОБСЕ", - сказал он.