Киев не выполняет требования контроля за перемирием, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Власти Украины не выполняют требований контроля за действующим перемирием в Донбассе и не привлекают к ответственности виновных в обстрелах, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
"На сегодняшний день, к сожалению, даже предусмотренный дополнительными мерами механизм привлечения к ответственности совершенно не выполняется украинской стороной – все преступления вооруженных формирований Украины остаются безнаказанными с откровенного попустительства стран-кураторов киевского руководства и невнятной позицией ОБСЕ", - сказал он.
Якубов добавил, что наказание виновных в обстрелах может стать рычагом влияния на силовиков. "Считаем, что именно полноценная реализация механизма наказания могла бы стать тем рычагом влияния, который смог бы приструнить уже пятый год остающиеся абсолютно безнаказанными вооруженные формирования воюющей против своего народа Украины", - сказал Якубов.