Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T10:03Z
https://ria.ru/20190906/1558379871.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155733/88/1557338807_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_20ba2119119f40307773796e72defa3e.jpg
РИА Новости

Киев не выполняет требования контроля за перемирием, заявили в ДНР

10:03 06.09.2019
179
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Власти Украины не выполняют требований контроля за действующим перемирием в Донбассе и не привлекают к ответственности виновных в обстрелах, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
"На сегодняшний день, к сожалению, даже предусмотренный дополнительными мерами механизм привлечения к ответственности совершенно не выполняется украинской стороной – все преступления вооруженных формирований Украины остаются безнаказанными с откровенного попустительства стран-кураторов киевского руководства и невнятной позицией ОБСЕ", - сказал он.
Якубов добавил, что наказание виновных в обстрелах может стать рычагом влияния на силовиков. "Считаем, что именно полноценная реализация механизма наказания могла бы стать тем рычагом влияния, который смог бы приструнить уже пятый год остающиеся абсолютно безнаказанными вооруженные формирования воюющей против своего народа Украины", - сказал Якубов.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Вчера, 09:42РИА Новости
Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР
100010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР
РИА
Новости
Флаги ДНР в Донецке
В ДНР ждут от Киева ответ на предложенный алгоритм по обмену пленными
Военнослужащие армии Украины
Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В партии Зеленского не исключили расширения "нормандского формата"
Лента
новостей
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео надеется, что новое руководство Украины "оживит" нормандский формат
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. 6 сентября 2019
В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Украинский военный
Силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Град" и артиллерию, заявили в ДНР
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В Эфиопии убили двух сотрудников гуманитарной организации
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович и Новак договорились провести трехсторонку по газу в сентябре
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Госбюро расследований Украины вручило Порошенко пять повесток на допрос
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге
Ситуация в Донбассе
В ДНР за неделю в результате обстрелов погибли три ополченца
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине заподозрили экс-депутата Вилкула в злоупотреблении властью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Лента новостейМолния