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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области открылся центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес"

09:53 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем поднимается по эскалатору
Мужчина с портфелем поднимается по эскалатору
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Первый в Ростовской области центр оказания услуг и поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылся в городе Шахты; в перспективе подобные центры планируется открыть в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске, сообщает правительство региона.
По словам министра экономического развития области Максима Папушенко, открытие сети центров "Мой бизнес" предусмотрено в рамках реализации региональных проектов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденных губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
"Открытие первого в Ростовской области центра "Мой бизнес" состоялось на площадке общественно-делового центра "Город будущего" в городе Шахты при поддержке минэкономразвития региона", - говорится в информации. Этой осенью в области также появится самый крупный региональный центр "Мой бизнес" в Ростове-на-Дону, а затем центры откроются в Таганроге и Волгодонске.
"Смысл проекта в создании сервисного центра – платформы для будущих и действующих предпринимателей, где в одном месте можно получить комплексную поддержку от основных институтов поддержки бизнеса, среди которых РРАПП, Ростовская лизинговая компания, Гарантийный фонд области, центр поддержки экспорта", - приводятся слова Папушенко. Это позволит снизить административные барьеры в сфере госуслуг и упростить доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам.
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Основные направления работы центра включают бесплатное консультирование по любым вопросам, связанным с бизнесом, финансовую поддержку предпринимателей, поддержку экспортной деятельности, инжиниринговые услуги. Предполагается, что до конца текущего года в новом центре в Шахтах услугами будут охвачены более 900 субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьЭкономика
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