В Ростовской области открылся центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Первый в Ростовской области центр оказания услуг и поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылся в городе Шахты; в перспективе подобные центры планируется открыть в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске, сообщает правительство региона.

По словам министра экономического развития области Максима Папушенко, открытие сети центров "Мой бизнес" предусмотрено в рамках реализации региональных проектов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденных губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Открытие первого в Ростовской области центра "Мой бизнес" состоялось на площадке общественно-делового центра "Город будущего" в городе Шахты при поддержке минэкономразвития региона", - говорится в информации. Этой осенью в области также появится самый крупный региональный центр "Мой бизнес" в Ростове-на-Дону, а затем центры откроются в Таганроге и Волгодонске.

"Смысл проекта в создании сервисного центра – платформы для будущих и действующих предпринимателей, где в одном месте можно получить комплексную поддержку от основных институтов поддержки бизнеса, среди которых РРАПП, Ростовская лизинговая компания, Гарантийный фонд области, центр поддержки экспорта", - приводятся слова Папушенко. Это позволит снизить административные барьеры в сфере госуслуг и упростить доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам.