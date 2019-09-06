В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу утром украинские силовики выпустили 45 мин и снарядов по югу ДНР.