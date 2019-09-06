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РИА Новости

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

09:50 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу утром украинские силовики выпустили 45 мин и снарядов по югу ДНР.
"В результате обстрела населенного пункта Роза ранение получила мирная жительница. Кроме того, зафиксировано возгорание четырех жилых домов и сельскохозяйственных угодий. Также под огонь со стороны вооруженных формирований Украины попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое, в результате чего зафиксированы повреждения остекления", - сказал представитель ведомства.
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