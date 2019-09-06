В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявляли, что в пятницу утром украинские силовики выпустили 45 мин и снарядов по югу ДНР.
"В результате обстрела населенного пункта Роза ранение получила мирная жительница. Кроме того, зафиксировано возгорание четырех жилых домов и сельскохозяйственных угодий. Также под огонь со стороны вооруженных формирований Украины попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое, в результате чего зафиксированы повреждения остекления", - сказал представитель ведомства.