Наблюдатели из Южной Осетии приедут на второй тур выборов главы Абхазии

ЦХИНВАЛ, 6 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Южной Осетии отправятся на второй тур выборов президента Абхазии, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев, который возглавляет югоосетинскую делегацию.

"Выезжают (наблюдатели – ред.) сегодня вечером", - сказал Гассиев.

Ранее сообщалось, что замглавы международного комитета Совфеда России Фарит Мухаметшин и член этого же комитета Алексей Кондратьев направятся в Абхазию в качестве наблюдателей на втором туре выборов президента республики.