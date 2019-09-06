Наблюдатели из Южной Осетии приедут на второй тур выборов главы Абхазии

ЦХИНВАЛ, 6 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Южной Осетии отправятся на второй тур выборов президента Абхазии, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев, который возглавляет югоосетинскую делегацию.
"Выезжают (наблюдатели – ред.) сегодня вечером", - сказал Гассиев.
Ранее сообщалось, что замглавы международного комитета Совфеда России Фарит Мухаметшин и член этого же комитета Алексей Кондратьев направятся в Абхазию в качестве наблюдателей на втором туре выборов президента республики.
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, в нем примут участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.