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РИА Новости

Наблюдатели из Южной Осетии приедут на второй тур выборов главы Абхазии

09:35 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии в Абхазии
Сотрудники избирательной комиссии в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники избирательной комиссии в Абхазии. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Южной Осетии отправятся на второй тур выборов президента Абхазии, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев, который возглавляет югоосетинскую делегацию.
"Выезжают (наблюдатели – ред.) сегодня вечером", - сказал Гассиев.
Выборы президента Абхазии в Москве
5 сентября, 12:24РИА Новости
Российские сенаторы будут наблюдать за ходом второго тура выборов в Абхазии
Ранее сообщалось, что замглавы международного комитета Совфеда России Фарит Мухаметшин и член этого же комитета Алексей Кондратьев направятся в Абхазию в качестве наблюдателей на втором туре выборов президента республики.
Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября, в нем примут участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.
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