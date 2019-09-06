Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное усиление подразделений МВД, занимающихся борьбой с торговлей наркотиками, не приведет к увеличению общей численности сотрудников министерства.
"Ведь у нас сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что нужно одной гребенкой все причесывать, нужно определяться с приоритетами", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
При этом президент напомнил, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в свое время была расформирована именно для того, чтобы не повторять ту работу, которой занималось МВД.