Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками

"Ведь у нас сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что нужно одной гребенкой все причесывать, нужно определяться с приоритетами", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).