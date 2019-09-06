Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T09:58Z
https://ria.ru/20190906/1558378886.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155837/57/1558375768_0:221:2456:1603_1036x0_80_0_0_8258ce4af1021699ef9672c2c86dfa46.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками

09:28 06.09.2019 (обновлено: 09:58 06.09.2019)
361
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное усиление подразделений МВД, занимающихся борьбой с торговлей наркотиками, не приведет к увеличению общей численности сотрудников министерства.
"Ведь у нас сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что нужно одной гребенкой все причесывать, нужно определяться с приоритетами", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Никакой либерализации». Путин – о борьбе с наркотиками
20 июня, 15:23Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин призвал создать в МВД управление по надзору за делами по наркотикам
При этом президент напомнил, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в свое время была расформирована именно для того, чтобы не повторять ту работу, которой занималось МВД.
1141002
Обсудить 0
Восточный экономический форумВладимир ПутинВладивостокРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин оценил идею создания киберполиции
РИА
Новости
Полицейская машина
Житель Петербурга попытался ввезти в Россию 63 килограмма гашиша
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана встретится с Трампом в Вашингтоне
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главные принципы в век цифровизации
Лента
новостей
Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса
Путин выступил за либерализацию экономических статей Уголовного кодекса
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
Исторический центр города Сиена в Италии
Названы страны, в которые чаще всего летают путешественники из России
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия рассчитывает на интерес Сингапура к "Арктик СПГ-2", заявил Акимов
Логотип государственной компании Роснано
В "Роснано" рассказали, какие технологии наиболее популярны у инвесторов
Река Лена
Мост через Лену в Якутии построят в основном за счет российских инвесторов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Правительство не отказывается от планов строительства моста на Сахалин
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Акимов прокомментировал идею приватизации "Победы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Лента новостейМолния