В "Роснано" рассказали, какие технологии наиболее популярны у инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Самые популярные у инвесторов технологические направления – это оптимизация производства, роботизация, большие данные, телемедицина и технологии "умного" города, рассказал старший управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Сергей Вахтеров в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

"Все, что связано с цифровой трансформацией, все, что делает наши традиционные отрасли более конкурентоспособными. Сформировался довольно большой спрос, не только в РФ, но и во всем мире, на технологии оптимизации всего промышленного производства. Это решения, которые способны существенно повысить производительность труда, заметно сократить количество используемых человеческих ресурсов на производстве", - сказал он.

"Но внедряя такие технологии, нужно думать и об обратной стороне медали – чем займутся освобождающиеся люди. Но в любом случае роботизация – мировой тренд, за которым стоит будущее", - отметил Вахтеров.

"Вторая история - все, что связано с цифровизацией и обработкой больших данных, то, что позволяет упорядочить процесс управления предприятием. Третья история очень важная - телемедицина и доступность качественных медуслуг для населения, возможность получать медицинское обслуживание удаленно в небольших поселениях", - продолжил он.

В числе популярных направлений он назвал также системы распознавания и технологии "умного города". "Четвертая часть - видеонаблюдение, и не только в части безопасности, но и в части распознавания эмоций, что позволяет совершенствовать процесс продаж в ритейле. Ну и пятая часть – применение всех вышеназванных технологий в рамках программ "умного" города, которые позволяют сделать нашу жизнь комфортнее", - добавил топ-менеджер.