Россия рассчитывает на интерес Сингапура к "Арктик СПГ-2", заявил Акимов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на интерес сингапурских партнеров к проекту "Арктик СПГ-2", заявил журналистам по итогам межправительственной комиссии сопредседатель с российской стороны, вице-премьер Максим Акимов.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ". Его акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон накануне заявлял, что компания на сегодняшний день не рассматривает привлечение новых партнеров в "Арктик СПГ-2", как и планировал, оставит за собой 60%. Вместе с тем, по его словам, новых партнеров в свой консорциум по проекту в течение еще шести месяцев могут привлечь японские Mitsui и JOGMEC.

"Мы очень рассчитываем на интерес сингапурских партнеров к проекту "Арктик СПГ-2", - сказал Акимов.