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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия рассчитывает на интерес Сингапура к "Арктик СПГ-2", заявил Акимов

09:24 06.09.2019 (обновлено: 10:41 06.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на интерес сингапурских партнеров к проекту "Арктик СПГ-2", заявил журналистам по итогам межправительственной комиссии сопредседатель с российской стороны, вице-премьер Максим Акимов.
"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ". Его акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
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Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон накануне заявлял, что компания на сегодняшний день не рассматривает привлечение новых партнеров в "Арктик СПГ-2", как и планировал, оставит за собой 60%. Вместе с тем, по его словам, новых партнеров в свой консорциум по проекту в течение еще шести месяцев могут привлечь японские Mitsui и JOGMEC.
"Мы очень рассчитываем на интерес сингапурских партнеров к проекту "Арктик СПГ-2", - сказал Акимов.
Проект "Арктик СПГ-2" планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии - 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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Восточный экономический форумМаксим АкимовЛеонид МихельсонCNOOCTotalНоватэкСингапур (страна)РоссияЭкономика
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