На Украине 12 человек отравились на свадьбе

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 6 сентября в Новояворовской центральной больнице остаются 12 человек (из них один ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное Яворивского района", - говорится в сообщении.