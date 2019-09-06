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РИА Новости

На Украине 12 человек отравились на свадьбе

09:20 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Киеве
Скорая помощь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после празднования свадьбы в ресторане во Львовской области выросло до 12, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в ведомстве сообщили, что во Львовской области 11 человек попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в ресторане.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 6 сентября в Новояворовской центральной больнице остаются 12 человек (из них один ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное Яворивского района", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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