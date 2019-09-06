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РИА Новости
Восточный экономический форум

Акимов поприветствовал инициативы по созданию региональных авиакомпаний

09:14 06.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ приветствует инициативы по созданию региональных авиакомпаний, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях Восточного экономического форума.
"Первое, никто не мешает, а даже будет приветствовать инициативы любых игроков, тем более таких хороших игроков, мощных институтов, как Сбербанк и ВТБ, в отношении региональных авиакомпаний", - сказал он.
"Я думаю, что, может быть, коллеги не увидели вовремя нашей проявленной воли, я имею в виду как бы отраслевого блока, в гармоничном построении новой модели, я об этом сейчас говорил в интервью, региональных перевозок, в которых были бы гармонично увязаны и вопросы парка нового судов, вопрос развития аэропортов, инфраструктуры, вопрос подготовки летного состава и вопрос развития маршрутной сети", - отметил он, отвечая на вопрос, что с планами о создании банками региональной авиакомпании.
"Я думаю, что интерес к этому в значительной степени усилится, если мы, по моим оценкам, где-то в горизонте полугода рынку такую модель дадим со стороны Минтранса. Такая задача перед Минтрансом поставлена", - добавил он.
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Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании
Сбербанк и ВТБ в прошлом году начали работу над планом по созданию в России региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.
Глава Сбербанка Герман Греф в середине мая сообщил журналистам, что Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу, но острой заинтересованности в этом проекте пока нет. В Минтрансе в начале июня сообщили РИА Новости, что ведомство пока изучает поступившие документы.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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