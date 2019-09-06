Родители рассказали, как дети оценили "позолоченную" школу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Мраморная плитка, позолоченные стены, изумрудные колонны — так начинается описание не царского дворца или особняка аристократов, а простой школы № 106 на окраине Екатеринбурга. Благодаря ремонту от бывшего выпускника Андрея Симановского — основателя одной из крупнейших в стране оптовых фирм "Сима-ленд" — школа в сентябре прогремела на весь мир.

Корреспондент РИА Новости пообщался с родителями учеников, чтобы узнать, насколько их детям комфортно учиться в элегантных интерьерах. Дизайнерское решение вызвало множество споров в социальных сетях, но родители уверены — новый облик школы вдохновляет детей на учебу.

Лепнина и малахит вместо серых стен

Увлечение Симановского интерьерами в стиле Версаля или Эрмитажа привлекло внимание. Ранее в Сети активно обсуждались интерьеры офиса его компании, расположенного в торгово-складском терминале на окраине Екатеринбурга поблизости от аэропорта Кольцово — с расписными потолками, огромными люстрами, золотом, лепниной и портретами российских правителей. Сами сотрудники анонимно рассказывали СМИ, что позолоту, которой в офисе покрыто буквально все, замечали лишь первую неделю, потом глаз "привык".

Перед началом учебного года стало известно, что Симановский отремонтировал холл первого этажа в своей родной школе в микрорайоне Вторчермет, все также в своем фирменном стиле. Серые стены заменили светлый мрамор с золотой лепниной, входные двери украшают теперь вставки из искусственного малахита, а на потолке висят люстры из хрусталя.

Интерьер школы начали критиковать не только пользователи в социальных сетях, но и известные блогеры. Дизайн настолько привлек внимание, что о нем высказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона выразил признательность Симановскому и другим бизнесменам, которые вкладывают средства в социальные проекты, но не смог пройти мимо критики самого дизайна.

"А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает", — заключил губернатор.

На уральское образовательное учреждение даже обратило внимание британское издание The Times, написавшие, что школа № 106 сейчас похожа на крыло санкт-петербургского Зимнего дворца.

Лучше для безопасности детей

По словам родителей, несколько лет школа находилась в полуразрушенном состоянии — стены на фасаде потрескались, а внутри было почти невозможно находиться. Как отметила Светлана Астапова, мама ученика восьмого класса, до ремонта у родителей возникали вопросы, безопасно ли водить детей в эту школу.

"Школа выглядела ужасно. Внутри линолеум где-то отходил, не очень безопасно для детей было. Когда мы пришли в школу, она непрезентабельно выглядела", — сказала она.

Около двух лет назад там сделали первый масштабный ремонт: отреставрировали фасад, туалет для девочек отделали в золотом цвете, также заменили двери и окна в большинстве кабинетов. Пропускной режим с прошлого года стал строже, родителей могли пройти только по спискам.

В школу — как во дворец

Родители детей, которые пришли в школу №106 в нынешнем году, не обращают внимания на критику и уверяют, что их дети ходят в учебное заведение с удовольствием.

"Интерьер нас очень удивил. Моему ребенку очень нравится. Он говорит, что ходит, как во дворец. Говорит, что там учились цари, короли — значит, у меня тоже должна высокая планка быть. Его пока — да, мотивирует. Он говорит, что у нас самая красивая школа, говорит, что рад, что туда ходит, как будет там стараться, заниматься", — сказала Елена Пачина, мама первоклассника.

Как заявила женщина, пусть лучше будет такой необычный дизайн в школе, чем обшарпанные стены, скрипучие полы или "советский" ремонт, тем более что "классы в школе традиционные и ничто не отвлекает от учебного процесса".

Кроме классических "дворцовых" интерьеров, по словам родителей, на входе в кабинеты висят таблички с цитатами классиков, а вместо традиционных звонков играет классическая музыка.

"В общем, очень интересно и необычно. Не понимаю, почему многие негативно высказываются. Это, наверное, зависть, или просто люди боятся перемен в жизни, держась за старые устои", — заявила мама первоклассницы Екатерина Крючкова.

Она уточнила, что взрослым, которые привыкли к однотонным стенам и бетонным полам, было непривычно видеть учебное заведение с таким интерьером, а вот дети с интересом смотрели по сторонам.