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РИА Новости

Родители рассказали, как дети оценили "позолоченную" школу в Екатеринбурге

09:14 06.09.2019 (обновлено: 17:23 06.09.2019)
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© Фото : аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в InstagramИнтерьер школы №106 в Екатеринбурге
Интерьер школы №106 в Екатеринбурге
© Фото : аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Мраморная плитка, позолоченные стены, изумрудные колонны — так начинается описание не царского дворца или особняка аристократов, а простой школы № 106 на окраине Екатеринбурга. Благодаря ремонту от бывшего выпускника Андрея Симановского — основателя одной из крупнейших в стране оптовых фирм "Сима-ленд" — школа в сентябре прогремела на весь мир.
Корреспондент РИА Новости пообщался с родителями учеников, чтобы узнать, насколько их детям комфортно учиться в элегантных интерьерах. Дизайнерское решение вызвало множество споров в социальных сетях, но родители уверены — новый облик школы вдохновляет детей на учебу.
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Лепнина и малахит вместо серых стен

Увлечение Симановского интерьерами в стиле Версаля или Эрмитажа привлекло внимание. Ранее в Сети активно обсуждались интерьеры офиса его компании, расположенного в торгово-складском терминале на окраине Екатеринбурга поблизости от аэропорта Кольцово — с расписными потолками, огромными люстрами, золотом, лепниной и портретами российских правителей. Сами сотрудники анонимно рассказывали СМИ, что позолоту, которой в офисе покрыто буквально все, замечали лишь первую неделю, потом глаз "привык".
Перед началом учебного года стало известно, что Симановский отремонтировал холл первого этажа в своей родной школе в микрорайоне Вторчермет, все также в своем фирменном стиле. Серые стены заменили светлый мрамор с золотой лепниной, входные двери украшают теперь вставки из искусственного малахита, а на потолке висят люстры из хрусталя.
Интерьер школы начали критиковать не только пользователи в социальных сетях, но и известные блогеры. Дизайн настолько привлек внимание, что о нем высказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона выразил признательность Симановскому и другим бизнесменам, которые вкладывают средства в социальные проекты, но не смог пройти мимо критики самого дизайна.
© Фото : аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в InstagramИнтерьер школы № 106 в Екатеринбурге
Интерьер школы №106 в Екатеринбурге
© Фото : аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram
Интерьер школы № 106 в Екатеринбурге
"А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает", — заключил губернатор.
На уральское образовательное учреждение даже обратило внимание британское издание The Times, написавшие, что школа № 106 сейчас похожа на крыло санкт-петербургского Зимнего дворца.
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Лучше для безопасности детей

По словам родителей, несколько лет школа находилась в полуразрушенном состоянии — стены на фасаде потрескались, а внутри было почти невозможно находиться. Как отметила Светлана Астапова, мама ученика восьмого класса, до ремонта у родителей возникали вопросы, безопасно ли водить детей в эту школу.
"Школа выглядела ужасно. Внутри линолеум где-то отходил, не очень безопасно для детей было. Когда мы пришли в школу, она непрезентабельно выглядела", — сказала она.
Около двух лет назад там сделали первый масштабный ремонт: отреставрировали фасад, туалет для девочек отделали в золотом цвете, также заменили двери и окна в большинстве кабинетов. Пропускной режим с прошлого года стал строже, родителей могли пройти только по спискам.
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В школу — как во дворец

Родители детей, которые пришли в школу №106 в нынешнем году, не обращают внимания на критику и уверяют, что их дети ходят в учебное заведение с удовольствием.
"Интерьер нас очень удивил. Моему ребенку очень нравится. Он говорит, что ходит, как во дворец. Говорит, что там учились цари, короли — значит, у меня тоже должна высокая планка быть. Его пока — да, мотивирует. Он говорит, что у нас самая красивая школа, говорит, что рад, что туда ходит, как будет там стараться, заниматься", — сказала Елена Пачина, мама первоклассника.
Как заявила женщина, пусть лучше будет такой необычный дизайн в школе, чем обшарпанные стены, скрипучие полы или "советский" ремонт, тем более что "классы в школе традиционные и ничто не отвлекает от учебного процесса".
Кроме классических "дворцовых" интерьеров, по словам родителей, на входе в кабинеты висят таблички с цитатами классиков, а вместо традиционных звонков играет классическая музыка.
"В общем, очень интересно и необычно. Не понимаю, почему многие негативно высказываются. Это, наверное, зависть, или просто люди боятся перемен в жизни, держась за старые устои", — заявила мама первоклассницы Екатерина Крючкова.
© Фото : аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в InstagramИнтерьер школы № 106 в Екатеринбурге
Интерьер школы №106 в Екатеринбурге
© Фото : аккаунт губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram
Интерьер школы № 106 в Екатеринбурге
Она уточнила, что взрослым, которые привыкли к однотонным стенам и бетонным полам, было непривычно видеть учебное заведение с таким интерьером, а вот дети с интересом смотрели по сторонам.
"Ребенок в восторге, да и мне очень нравится. Кто-то может сказать, что это слишком, но я считаю, что ребенок к красоте должен привыкать с детства. В наше время такого не было. Это прекрасно, что у наших детей есть возможность поучиться в такой школе. Сын в школу бежит с удовольствием", — сказала РИА Новости Яна Кылосова, мама ученика третьего класса.
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Вот таким бизнесменам почёт и уважение! Но к сожалению многие бизнесмены и чиновники выкачивают деньги из народа и вывозят их за границу. И такая партия как"Единая Россия" способствует принятием законов разоряющих страну. При всём большом богатстве, к сожалению Россия остаётся отсталой и нищей страной. В которой нет разработок отечественного компьютера, телевизора, холодильника. А есть только вывоз заграницу газа(когда пол страны не газифицировано), леса кругляка(отсутствие обработки на месте), нефти(где нефтеперерабатывающие заводы?), меди, висмута, молибдена, титана, урана. Где деньги Зин?
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