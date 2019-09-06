На Украине 19 человек попали в больницу из-за отравления полуфабрикатами

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в Черкассах выросло до 19, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба областного управления Госпотребслужбы Украины сообщила, что девять человек, которые употребляли блины из супермаркета, попали в больницу с пищевым отравлением в Черкассах. Позже число госпитализированных выросло до 12.