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РИА Новости

На Украине 19 человек попали в больницу из-за отравления полуфабрикатами

09:09 06.09.2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Число госпитализированных после отравления в Черкассах выросло до 19, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба областного управления Госпотребслужбы Украины сообщила, что девять человек, которые употребляли блины из супермаркета, попали в больницу с пищевым отравлением в Черкассах. Позже число госпитализированных выросло до 12.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 6 сентября в городской инфекционной больнице города Черкассы остаются 19 человек (из них шестеро детей), принимавших полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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