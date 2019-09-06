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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО

08:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение своему полпреду на Дальнем Востоке вице-премьеру Юрию Трутневу поддержать проект "ГосПрофи.рф", который решает проблему нехватки квалифицированных молодых кадров в сфере госуправления на Дальнем Востоке, для распространения проекта на всю территорию округа.
Во время встречи с представителями общественности Приморского края с президентом автор и руководитель проекта "ГосПрофи.рф" сотрудник Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Юлия Павлова обратилась с просьбой оказать поддержку проекту, чтобы распространить его на всю территорию ДВФО.
"Юрий Петрович (Трутнев), поддержите. Поручение дано немедленно ",- сказал Путин.
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