Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручение своему полпреду на Дальнем Востоке вице-премьеру Юрию Трутневу поддержать проект "ГосПрофи.рф", который решает проблему нехватки квалифицированных молодых кадров в сфере госуправления на Дальнем Востоке, для распространения проекта на всю территорию округа.

Во время встречи с представителями общественности Приморского края с президентом автор и руководитель проекта "ГосПрофи.рф" сотрудник Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Юлия Павлова обратилась с просьбой оказать поддержку проекту, чтобы распространить его на всю территорию ДВФО.